انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الثانوي بالمعاهد الأزهرية

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهري الثانوي بجميع المناطق ‏الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب القسم العلمي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقه ‏والتاريخ، فيما أدى طلاب معاهد القراءات الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء.‏

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن لجان الامتحانات شهدت هدوءًا واستقرارًا ‏في مختلف المعاهد الأزهرية، وذلك وفق الضوابط التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت مع رؤساء ‏المناطق الأزهرية، والقائمين على اللجان خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المواد التي امتحن فيها الطلاب اليوم جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلقى غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الإمتحانات أي شكاوى سواء من الطلاب أو القائمين على اللجان.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هناك تعليمات مشددة للطلاب والمراقبين بضرورة ‏الحضور المبكر قبل مواعيد بدء الامتحانات، وعدم حيازة آية أجهزة محمول أو سماعات بلوتوث أثناء انعقاد ‏اللجنة حتى وإن كانت مغلقة، والتأكيد على انتظام جلوس الطلاب داخل اللجان حسب أرقام جلوسهم قبيل توزيع أوراق ‏الإجابة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أداء الإمتحان، فضلا عن المتابعة الدقيقة لمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة عقب انتهاء الإمتحان.

وقد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهري الثانوي اليوم الأحد 28 أبريل الجاري وتستمر ‏حتى الخميس 9 مايو، ويبلغ عدد طلاب النقل في المرحلة الثانوية (294717) طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد ‏طلاب مرحلة القراءات (9065) طالبًا وطالبة.‏

المعاهد الأزهرية ينفي صحة الأخبار المتداولة بشأن فتح باب التعيين في القطاع

على صعيد آخر تابع قطاع المعاهد الأزهرية الأخبار والمنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن وظائف بالمعاهد الأزهرية، واستغلال البعض من ذوي النوايا الخبيثة حاجة الشباب وتطلعاتهم للحصول على فرصة عمل بالأزهر الشريف.

ويؤكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه لا صحة للأخبار والمنشورات المتداولة بشأن الإعلان عن وظائف أو مسابقات أو تعيينات جديدة بالمعاهد الأزهرية في الوقت الحالي، وأن الطريق الوحيد للتعيين داخل المعاهد الأزهرية يكون من خلال مسابقة رسمية يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

تحري الدقة والتحقق من الأخبار المتداولة بشأن الوظائف من مصادرها الرسمية

ويهيب قطاع المعاهد الأزهرية بالمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتحقق من الأخبار المتداولة بشأن الوظائف من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق أو التعامل مع أي شخص يدعي قدرته على توفير فرص عمل بالمعاهد الأزهرية حتى لا يقع فريسة للمتلاعبين من أصحاب النفوس الضعيفة.

قطاع المعاهد الأزهرية: نعمل على تأسيس أجيال قادرة على التأثير في وعي الجمهور

في سياق آخر قال الشيخ عوض الله عبدالعال وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، نائبا عن الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال الورقة البحثية التي جاءت بعنوان "دور المعاهد الأزهرية في تحصين أفكار الشباب"؛ إن من أهم أهداف المؤتمر الذي ضم نخبة من قامات وعلماء الأزهر الشريف هو عقدُ شراكةٍ بين الهيئات الأزهرية لتوحيد الجهود في صياغة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجيه الإسلام، وهو الأمر الذي يحتاج أوَّلًا إلى تأسيس أجيال أزهرية قادرة على التأثير في وعي الجمهور، ذات إمكانات علمية مؤهِّلةٍ له من خلال ارتقاء المنابر، والتعليم في فصول الدراسة، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون تأسيس علمي على أصول سليمة، ومناهج علميَّةٍ معتبرةٍ، وكتب دراسيَّةٍ تؤهل الطالب للوصول إلى المستوى المطلوب.

وأكد، أن النظرة التاريخية للأزهر الشريف وصولًا إلى حالته الآن، تؤكد سعي الأزهر الدائم للزود عن الدين وحفظه من التطرف والإلحاد.

مهمة التعليم هي تكوين عقلٍ بكل ما تحمله الكلمة معانٍ

وأضاف، أنَّ مهمة التعليم أيًّا كان نظامه هي تكوين عقلٍ بكل ما تحمله كلمة العقل من معانٍ؛ فكرًا، وعلمًا، وثقافةً، وسلوكًا، وخبراتٍ مكتسبةً. وعملية التعليم تهدف إلى نقل الإنسان من الحالة البدائية لحالة مدنية، بتهذيب سلوكه، وتعليمه ما ينفعه في دنياه وأخراه، وإن كل ما يكسبه الإنسان في هذه الدنيا إما أن تكون منفعته الحاصلة منه للذات، أو للغير، والعلم نافع للذات وللغير.

واختتم رئيس قطاع المعاهد بتوضيح النظرة المستقبلية التي يرنو قطاع المعاهد الأزهرية إليها خلال السنوات المقبلة، موضحا أن عجلة التطوير في التعليم الأزهري لم تتوقف؛ فلا تزال لجان قطاع المعاهد الأزهرية تراجع الكتب الأزهرية، وتعمل على تهذيبها وترتيبها لتخرج بأحسن شكل على مستوى المحتوى والإخراج.

كما يتطلع قطاع المعاهد الأزهرية إلى مشاركات المنتمين للأزهر الشريف ومقترحاتهم لتطوير أو تحديث أو تغيير درس أو مادة أو مسألة علمية في كتابٍ ما؛ إيمانًا من قطاع المعاهد الأزهرية بأن الأزهر الشريف هو بيت الأزهريين جميعًا، ويستقبل قطاع المعاهد الأزهرية هذه المقترحات بصدر رحب بغض النظر عن المتقدم بها، فما يهمنا هو الفكرة أيًّا كان مصدرها.