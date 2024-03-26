فتح المشاركة في أعمال لجان المراقبة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023/ 2024

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقدم للراغبين في المشاركة في أعمال لجان المراقبة (رؤساءَ لجان أو مساعدين) للجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/ 2024م، حيث تم فتح باب التقديم حتى 31 مارس الجاري، وذلك لمن يستوفي الشروط والضوابط التالية، وشريطة اجتياز المقابلة الشخصية والتدريب المعد لذلك.

ويمكن التقديم من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط:

https://shorturl.at/aACN5

وجاءت الضوابط كما يلي:

1) أن يكون من العاملين بالأزهر الشريف، وعلى رأس العمل، وألا تقل درجته في الكادر عن (معلم أول أ).

2) عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ضمن طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023 / 2024.

3) عدم إحالته للتقاعد في أثناء انعقاد لجان امتحانات الشهادة الثانوية.

4) عدم الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الأزهرية وأعمال الملاحظة والشفهي للشهادة الثانوية واللجنة الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة الثانوية الأزهرية.

5) عدم حصوله على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها على خمسة عشر يومًا في أية مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

6) عدم حصوله على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها على عشرة أيام في أية مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

7) عدم صدور قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات، وفقًا لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012 .

8) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

9) ألا يكون من الإداريين العاملين بديوان المنطقة.

10) ألا يكون مرشحًا لبرنامج التأهيل التربوي في المدة ذاتها المقررة للندب.

11) ألا يكون قد شارك في لجان النظام والمراقبة للشهادتين (الابتدائية والإعدادية) العام الدراسي الحالي.

12) عدم استبعاده من عمل (رئيس أو مساعد) بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بسبب سوء إدارته للجنة.

13) أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية، ويشهد له بحسن الخلق، وحسن السير والسلوك، ولديه القدرة على حسن الإدارة وحسن التصرف وقت الأزمات.