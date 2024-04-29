لاعب طائرة الأهلي: التتويج بالكأس أفضل ختام للموسم
أعرب عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة العاصمة الإدارية.
وأكد عبد الله أن الفريق استعد جيدًا للمباراة من أجل استعادة لقب كأس مصر، وأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا للغاية أمام الزمالك، وخبرات اللاعبين تفوقت في النهاية وحسمت المباراة.
وتابع: «التتويج ببطولة كأس مصر أفضل طريقة لختام الموسم، كان موسمًا صعبًا وشاقًّا منذ البداية، ولكن كنا على قدر المسئولية ونجحنا في إنهاء الموسم بدون هزيمة«.
وأضاف أن تحقيق بطولة كأس مصر جاء بدعم كبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي تحدث مع الفريق ببداية الموسم عن ضرورة إعادة الكأس إلى دولاب البطولات من جديد.
الحسيني يكشف سبب فوز الأهلي بكأس مصر للطائرة
أكد عبد الرحمن الحسيني، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أنن الفريق خاض مباراة نهائي الكأس بجدية كبيرة بحثًا عن التتويج بالرباعية ومواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة عقب الإنجازات التي تحققت بالفترة الماضية.
وأوضح أن الفريق استحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني وتحليهم بروح الفانلة الحمراء.
ووجه الحسيني الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي على الدعم خلال الموسم، وللجماهير التي تؤازر الفريق خلال مباريات الموسم.
وشدد على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في بطولة العالم للأندية، بفضل ما يملكه من خبرات وشخصية ودعم جماهيري كبير.
وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.