الحسيني يكشف سبب فوز الأهلي بكأس مصر للطائرة
أكد عبد الرحمن الحسيني، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أنن الفريق خاض مباراة نهائي الكأس بجدية كبيرة بحثًا عن التتويج بالرباعية ومواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة عقب الإنجازات التي تحققت بالفترة الماضية.
وأوضح أن الفريق استحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني وتحليهم بروح الفانلة الحمراء.
ووجه الحسيني الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي على الدعم خلال الموسم، وللجماهير التي تؤازر الفريق خلال مباريات الموسم.
وشدد على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في بطولة العالم للأندية، بفضل ما يملكه من خبرات وشخصية ودعم جماهيري كبير.
أحمد صلاح: نهدي الرباعية لجماهير الأهلي
أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز بلقب كأس مصر والتتويج بالرباعية.
وأوضح: "تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية المباراة، وتحدثنا مع اللاعبين عقب البطولة الإفريقية أن الموسم لم ينته بعد ويجب استعادة لقب الكأس الغائب منذ 2021، وكان هناك استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة التتويج باللقب."
وأوضح صلاح: "الفوز بالرباعية هو هديتنا لجماهير الأهلي، التي كانت الدافع الأكبر لنا للفوز بكل البطولات خلال الموسم.".
واختتم تصريحاته: "الآن يمكننا أن نحتفل بعد موسم صعب وشاق، حققنا كل البطولات وتأهلنا إلى كأس العالم للأندية، وخلال أيام قليلة سنبدأ التفكير في الموسم المقبل".
وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.