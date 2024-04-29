الحسيني يكشف سبب فوز الأهلي بكأس مصر للطائرة

أكد عبد الرحمن الحسيني، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أنن الفريق خاض مباراة نهائي الكأس بجدية كبيرة بحثًا ‏عن التتويج بالرباعية ومواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة عقب الإنجازات التي تحققت بالفترة الماضية‎.‎

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وأوضح أن الفريق استحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني وتحليهم ‏بروح الفانلة الحمراء.‏

‏‎ووجه الحسيني الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي على الدعم خلال الموسم، وللجماهير التي تؤازر الفريق خلال مباريات الموسم‎.‎

وشدد على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في بطولة العالم للأندية، بفضل ما يملكه من خبرات وشخصية ودعم جماهيري كبير.‏

أحمد صلاح: نهدي الرباعية لجماهير الأهلي

أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز بلقب ‏كأس مصر والتتويج بالرباعية‎.‎

وأوضح: "تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية المباراة، وتحدثنا مع اللاعبين عقب البطولة الإفريقية أن الموسم لم ينته بعد ‏ويجب استعادة لقب الكأس الغائب منذ 2021، وكان هناك ‏استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة ‏التتويج باللقب‎."‎

وأوضح صلاح: "الفوز بالرباعية هو هديتنا لجماهير الأهلي، التي كانت الدافع الأكبر لنا للفوز بكل البطولات خلال الموسم‎.".

واختتم تصريحاته: "الآن يمكننا أن نحتفل بعد موسم صعب وشاق، حققنا كل البطولات وتأهلنا إلى كأس العالم للأندية، وخلال أيام قليلة ‏سنبدأ التفكير في الموسم المقبل".

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.