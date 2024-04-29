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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام المندوه: لاعبي الزمالك كانوا علي قدر المسؤولية أمام دريمز وهدفنا البطولة

حسام المندوه
حسام المندوه

عبر حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى غانا عن سعادته الكبيرة بعد تأهل الفارس الأبيض للمباراة النهائية فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز أمام دريمز الغاني فى نصف النهائي.

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وقال حسام المندوه فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" لاعبي نادي الزمالك كانوا علي قدر المسؤولية أمام دريمز الغاني فى كأس الكونفدرالية ، عندما شعروا بالخطر وأن الفريق من الممكن أن يكون خارج البطولة.

وأضاف:" دورنا هو أن يكون هناك توفير لكل احتياجات اللاعبين وهو ما فعلناه فى غانا ، وعقدت جلسات مع اللاعبين للحديث عن أهمية الفوز أمام دريمز الغاني فى كأس الكونفدرالية.

وأتم:" جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان علي قدر المسؤولية بشكل جيد وكان يعلم أهمية المباراة ، وهدفنا تحقيق اللقب هذا الموسم.

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