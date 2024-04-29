غزل المحلة يهنئ الدوماني على صعوده بالمنصورة للمحترفين

تقدم المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص التهنئة عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لنادي المنصورة ونجم غزل المحلة الأسبق والذي استطاع تحقيق الصعود مع نادي المنصورة الشقيق لدوري المحترفين ودورة الترقي للممتاز بعد منافسة صعبة طوال الموسم .

وأعرب خليل عن سعادته البالغة بالنجاحات التي يحققها أبناء غزل المحلة مع الأندية والمنتخبات الوطنية، مؤكداً على قدرة أبناء غزل المحلة على الوصول للعالمية بالتأهيل والتدريب المستمر.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المنصورة مع نظيرة فريق سبورتنج، على حجز بطاقة التأهل إلى الدورة الرباعية، المؤهلة إلى مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم 11 مايو المقبل، وتقام المباراة علي استاد بتروسبورت .

نتائج مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الخامسة "بحري" :

سقط فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى في فخ التعادل السلبي مع فريق مالية كفر الزيات بقيادة وليد البشكار، بدون أهداف، ويحتل فريق المنصورة المركزالأول برصيد 36 نقطة، بينما يأتي فريق مالية كفر الزيات في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

حقق فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربى فوزاً كبيراً على فريق صيد المحلة بقيادة خالد الامام، بثنائية نظيفة، سجلهما عاطف الحسنى في الدقيقة 28 من الشوط الأول وعمار القزاز في الشوط الثاني.

ويحتل فريق القزازين المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يأتي فريق صيد المحلة في المركز السادس برصيد 21 نقطة .

فاز فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عزمي على نظيره فريق بنى عبيد بقيادة بليغ حمدي، بهدف نظيف، يحتل فريق نبروه المركز الخامس برصيد 28 نقطة، فيما يحتل بني عبيد المركز الثامن برصيد 18 نقطة .

فاز فريق شباب تلا بقياده كريم علوان على نظيره فريق بلقاس بقيادة أحمد الشرباصي، بثنائية نظيفة، سجلها صلاح جبر في الدقيقة 39 للشوط الأول، وعمر امادود الهدف الثاني في الدقيقة 26 من الشوط الثاني.

ويحتل فريق تلا المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق بلقاس المركز العاشر والأخير برصيد 10 نقاط.

فاز فريق بايونيرز بقيادة أحمد عبد الظاهر على فريق كفر الشيخ بقيادة محمد السعيد، بثنائية نظيفة، ويحتل فريق بايونيرز المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فريق كفر الشيخ في المركز السابع برصيد 19 نقطة .

ترتيب المجموعة الخامسة بحري بعد الجولة الأخيرة بالقسم الثاني ب :