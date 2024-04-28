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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: سعيد بتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية وهذا سر الفوز

الزمالك
الزمالك

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن سعادته بتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني في نصف النهائي.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "أبارك للزمالك على التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وكان الزمالك قد فاز على دريمز الغاني بنتيجة 3 – 0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب بابا يارا في غانا، ليتأهل لمواجهة نهضة بركان في النهائي الإفريقي.

وتابع ميدو: "الزمالك سيواجه نهضة بركان في النهائي والأخير تأهل دون خوض أي لقاء في نصف النهائي بسبب بعض الأمور السياسية".

وتابع: "أقبح شئ في كرة القدم هو تدخل السياسيين في شؤونها، واستغلالهم لكرة القدم لخدمة مصالحهم الشخصية".

وأكمل: "عنوان مباراة دريمز كان التركيز، وهو السبب الأساسي في ظهور الفريق بشكل مختلف عن المباراة السابقة، على الرغم من غياب بعض العناصر الأساسية في لقاء الذهاب".

وأردف: "التركيز هو العنصر الأهم في التحضير النفسي للاعبين قبل خوض المباريات، ولاعبي الزمالك أمام دريمز في مباراة الذهاب كانوا يخوضوا المباراة بدون أي تركيز، والجميع كان ضامن المكسب، وإدارة الزمالك تعاملت بشكل جيد مع مباراة الإياب".

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