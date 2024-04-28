أمرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس صاحب شركة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة.



حبس صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة



اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه، مقيمين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات ارتكاب غسل الأموال، عن طريق "شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات".

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



رفضت العودة لعصمته ..فطعنها بسكين في الظهر في الشيخ زايد

كما اقدم مندوب مبيعات، على طعن طليقته بسلاح أبيض بمنطقة الشيخ زايد؛ أثر رفضها العودة لعصمته، تم نقل المصابة الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الشيخ زايد ثان بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بإصابة ربة منزل على يد تطليقها بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين إصابة ربة منزل 40 سنة، بطعنه بالظهر وفي حالة سيئة ولا يمكن استجوابها، على يد تطليقها مندوب مبيعات 43 سنة، بسبب خلافات بينهما وإصرارها على عدم الرجوع إلى عصمته مرة أخرى.



وتبين بالفحص نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها وطلقيها خلال رؤيته لطفلته، أخرج على إثرها سلاح أبيض سكين، وطعنها طعنة نافذة بالظهر وتم نقلها إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



مصرع شخص وإصابة آخر داخل عقار بعين شمس

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، خلال عملية حفر داخل عقار بمنطقة عين شمس بالقاهرة، للتنقيب عن الآثار.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا بوفاة شخص بشارع فهمي غالي من الزهراء بحي عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمحل البلاغ.

وتبين من فحص رجال الأمن وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة انهيار الحفر عليهما خلال التنقيب عن الآثار داخل العقار المكون من 3 طوابق، وتم استخراج الشخص المصاب وإسعافه والتحفظ عليه من قبل الشرطة، واستخراج قوات الحماية المدنية المتوفى من أسفل الهدم.



المعاينة الأولية لحريق سجل مدنى شبرا .. ماس كهربائي وراء الحريق ولا خسائر بشرية

كما أكدت المعاينة الأولية لحريق مبنى السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن سبب الحريق ماس كهربائي نشب في إحدى الغرف وامتد إلى بقية المبنى، ولم يسفر عنه أي خسائر بشرية.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أن قوات الحماية المدنية، سيطرت على حريق شب في السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة، بعد أن انتقل للموقع على الفور 4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف رقم ٢٦١٩، وتم إخماد الحريق، ولا يوجد إصابات بشرية، والتقرير المبدئى للحريق مصدر حراري غير معلوم يحدد بمعرفة الجهات المختصة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة.

السيطرة علي حريق بالسجل المدني بشبرا الخيمة

شب حريق بالسجل المدنى بشبرا الخيمة بجوار قسم اول ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.