محافظ بني سويف يشدد على إزالة التعديات على الأراضي

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية أنه لن يسمح بأي تقصير في ملف مواجهة أية تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وضرورة التعامل معها بشدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، مؤكدا الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد.

وأكد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن المحافظة، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى القرى والمدن، وضرورة إرسال أية معوقات تكون خارج تصرف رئيس الوحدة المحلية لسرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأنه لن يكون هناك مبرر للتقاعس في ذلك اطلاقا.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمسؤولي الوحدة لمركز ومدينة ناصر لمناقشة الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية وإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على مستوى المركز، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومديري الإدارات الزراعية بالمركز، ومسؤولي المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية والإدارات الهندسية.

ناقش المحافظ الحضور من التنفيذيين المعنيين، تفاصيل تقرير المتغيرات المكانية، وكذا تقارير المتابعة الميدانية للجان المختصة، مستفسرا منهم عن كل حالة، وما تم اتخاذه حيالها، وأوجه القصور إن وجدت ومستوضحا منهم عن بعض حالات التعديات التي تم رصدها ولم يتم التعامل الفوري معها، والموقف التنفيذي لموجات إزالة التعديات على مستوى الوحدة المحلية والتنسيقات الأمنية المنفذة.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء التي رصدتها لجان إدارة التفتيش بديوان عام المحافظة خلال مراجعتها لبعض الإزالات، مؤكدًا أن هناك العديد من اللجان والحملات الرقابية التي يتم توجيهها بصفة مستمرة لمتابعة تنفيذ الإزالات على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير اليومية.

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