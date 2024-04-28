اندلاع حريق محدود في غرفة عمال بقرية سياحية ببورسعيد

نشب حريق محدود في غرفة بقرية الفيروز السياحية بمحافظة بورسعيد، والتي تتواجد في نطاق حي الزهور تجاه المدخل الغربي للمدينة في بداية طريق بورسعيد - دمياط، وجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا بالحريق، وجري علي الفور الدفع بسيارتين إطفاء، وتمكنت القوات من الوصول خلال دقائق معدودة، وتبين أن الحريق في غرفة للعمال بالقرية، نتيجة كاتيل شاي سقط علي مرتبة.

وقامت قوات الحماية المدنية ببورسعيد باطفاء الحريق المحدود، وعملت علي تبريد الأثار، وذلك لضمان عدم إشتعال النيران مرة أخري أو تصاعد ادخنة قد تؤثر على حياة المواطنين، ولم يحدث نتيجة الحريق أي اصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحريق، وتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الاسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.