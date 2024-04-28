وزير الاتصالات: مصر ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب (فيديو)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الإنترنت.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، : مصر ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب، ومجموعة من الكابلات البحرية القادمة من دول غرب آسيا تصل إلى البحر الأحمر.

وأوضح وزير الاتصالات : "كان لدينا 13 كابلا بحريا، ودخلنا في تحالفات دولية كبيرة لإنشاء 5 كابلات جديدة، حيث أن تكلفة الكابل الواحد تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار ليقطع مسافة طويلة بين الدول وبعضها.

التعاون مع وزارة العدل بشكل موسع وكبير

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع وزارة العدل بشكل موسع وكبير؛ لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الميكنة، فضلا عن تطويع برامج تُبنى على الذكاء الاصطناعي لتكون مساعد للقاضي في البحث عن القضية قبل إصدار حكم المحكمة.

وأوضح أنه يتم العمل على مضاعفة شبكات الاتصالات لتصل إلى 2650 كيلو لاستقرار الخدمة إلى الدول المعتمدة على مصر في خدمات الإنترنت، معقباً: «قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الانترنت».



أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تحتل المركز الأول في أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

وقال، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد: "بدأنا منذ 2018 رفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة 2.5 مليار دولار، ونجحنا في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت 11 ضعفًا".

وتابع: "ضاعفنا عدد أبراج المحمول وأتحنا أطياف ترددية للشركات العاملة بأكثر من 2 مليار دولار".

استراتيجية مصر الرقمية:

وكشف محاور استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدًا أن لها 3 أهداف رئيسية، أولها تقديم خدمات حكومية سهلة ميسرة للموطنين، والثاني مساعدة الشباب للمنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والعالمي، والثالث تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار.



وأوضح، أنه انبثق من الأهداف الثلاثة محاور عدة، منها التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمي.

وأكد أن كل قواعد الحكومة ربطت بالكامل في 2020، وفي 2022 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة مصر الرقيمة، وكان بها 130 خدمة حكومية، والآن بها 170 خدمة، وسجل عليها 7 ملايين مواطن.