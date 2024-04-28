هيئة تعليم الكبار تبحث آليات توفير فرص عمل للمتحررين من الأمية

بحثت الهيئة العامة لتعليم الكبار آليات توفير فرص عمل للمتحررين من الأمية مع مؤسسة الدكتور فاروق الباز لبناء علماء الغد.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الخطة الاستراتيچية الجديدة للهيئة برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى الرقمية وريادة الأعمال.

واجتمع الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الأحد، مع نازك الألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور فاروق الباز لبناء علماء الغد؛ من أجل الاتفاق بشأن تفعيل العمل المشترك في ضوء رؤية الهيئة المستقبلية، للتوجه نحو ريادة الأعمال والابتكار في مجال تعليم الكبار، والسعي نحو تحقيق جودة الحياة للمواطنين، والتعايش الرقمي.

هيئة تعليم الكبار تتفق على تنفيذ مبادرة لتدريب المتحررين من الأمية

واتفق الطرفان على تنفيذ مبادرة للمتحررين من الأمية، من خلال مؤسسة فاروق الباز تتضمن المبادرة تدريب المتحررين من الأمية على يد أساتذة متخصصين، وخبراء بزراعة أسطح المنازل بحي الأسمرات بالتعاون مع رئيس الحي أحمد ابراهيم.

وتهدف المبادرة الى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك توفير فرص عمل للمتدربين المتحررين من الأمية بالشركات المهتمة بزراعة الأسطح بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لسكان الحي، ودمجهم في أنشطة منتجة.

جدير بالذكر أن هيئة تعليم الكبار تشجع الانتقال من مفهوم تدريس القراءة والكتابة لمن فاتتهم الفرصة الأولى من التعليم إلى المفهوم الواسع لتعليم الكبار الذي يتصل بمناحي الحياة المختلفة، ويهدف إلى تحقيق جودة الحياة للأفراد والمجتمعات.