الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

هيئة تعليم الكبار تبحث آليات توفير فرص عمل للمتحررين من الأمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحثت الهيئة العامة لتعليم الكبار آليات توفير فرص عمل للمتحررين من الأمية مع مؤسسة الدكتور فاروق الباز لبناء علماء الغد. 

وزير التربية والتعليم يشهد افتتاح أكاديمية السويدي بمدينة السادات

التعليم: بناء 127 ألفًا و450 فصلًا مدرسيًا خلال 10 أعوام

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الخطة الاستراتيچية الجديدة للهيئة برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى الرقمية وريادة الأعمال. 

واجتمع الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الأحد، مع نازك الألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور فاروق الباز لبناء علماء الغد؛ من أجل الاتفاق بشأن تفعيل العمل المشترك في ضوء رؤية الهيئة المستقبلية، للتوجه نحو ريادة الأعمال والابتكار في مجال تعليم الكبار، والسعي نحو تحقيق جودة الحياة للمواطنين، والتعايش الرقمي. 

هيئة تعليم الكبار تتفق على تنفيذ مبادرة لتدريب المتحررين من الأمية

واتفق الطرفان على تنفيذ مبادرة للمتحررين من الأمية، من خلال مؤسسة فاروق الباز تتضمن المبادرة تدريب المتحررين من الأمية على يد أساتذة متخصصين، وخبراء بزراعة أسطح المنازل بحي الأسمرات بالتعاون مع رئيس الحي  أحمد ابراهيم. 

وتهدف المبادرة الى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك توفير فرص عمل للمتدربين المتحررين من الأمية بالشركات المهتمة بزراعة الأسطح بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لسكان الحي، ودمجهم في أنشطة منتجة.

جدير بالذكر أن هيئة تعليم الكبار تشجع الانتقال من مفهوم تدريس القراءة والكتابة لمن فاتتهم الفرصة الأولى من التعليم إلى المفهوم الواسع لتعليم الكبار الذي يتصل بمناحي الحياة المختلفة، ويهدف إلى تحقيق جودة الحياة  للأفراد والمجتمعات.

مواد متعلقة

زيادة الإقبال على عدد من نماذج مدارس التعليم الفني

وزير التربية والتعليم يشهد افتتاح أكاديمية السويدي بمدينة السادات

جامعة عين شمس تحصد المركز الثالث في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية

فريق جامعة حلوان يحصد مراكز متقدمة في مهرجان الأنشطة الطلابية

الجامعات التكنولوجية تشارك في تدريب التصنيع الرقمي بالصين

تفاصيل مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية (صور)

التربية والتعليم تنظم بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (صور)

حصول 4 برامج في آداب القاهرة على الاعتماد البرامجي

الجريدة الورقية