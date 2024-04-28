نون لرعاية الأسرة تطلق "شغلي الأمن أولوية" لتوفير بيئة عمل آمنة للنساء

أطلقت مؤسسة نون لرعاية الأسرة حملة جديدة بعنوان "شغلي الآمن أولوية" من أجل توفير بيئة عمل آمنة للعمال والعاملات مع التركيز على توفير الحماية اللازمة للنساء نظرًا لكونهن الفئة اللي بيقع عليها أشكال مختلفة من الاعتداءات داخل بيئة العمل.

وقالت مؤسسة نون لرعاية الأسرة في بيان لها خلال صفحتها الرسمية تتعرض النساء داخل بيئة العمل للعديد من الاعتداءات التي تمس حقوقهن كعاملات مثل الفصل التعسفي، والحرمان من الأجور المتساوية مع الرجال الذين بيقومون بنفس العمل، والحرمان من الأجازات، وعدم الالتزام بساعات العمل القانونية.

وأضاف البيان: أن مثل هذه الانتهاكات تمثل في ذات الوقت انتتهاكات تتعلق بحقوقهن الإنسانية الأساسية فيتم تعرضهن لصور مختلفة من العنف الجنسي والبدني والنفسي.

وتابع البيان: تم اختيار بدايه الحمله ليوم 28 ابريل لأنه يوافق اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وبكل تأكيد سلامة العاملين والعاملات من كل صور العنف والأذى داخل بيئة العمل و هو جزء من مفهوم السلامة والصحة المهنية.

مؤسسة نون لرعاية الأسرة

وأشار بيان مؤسسة نون لرعاية الأسرة أن منظمة العمل الدولية اهتمت في اتفاقيات متعددة بفكرة السلامة والصحة المهنية كان آخرها الاتفاقية الإجرائية رقم 191 المتعلقه بإدراج بيئة العمل الآمنة والصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية للعمل التى تعتمدها منظمة العمل الدولية.

تتناول حملة مؤسسة نون لرعاية الأسرة مفهوم بيئة العمل الآمنة و اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 والخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل،و اهميه تصديق مصر على هذه الاتفاقية.

و تستمر الحملة لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم 28 ابريل حتي 1 مايو.