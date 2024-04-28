إزالة مقابر خالية علي أملاك الدولة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة في محافظة القليوبية اليوم الأحد، من التصدي لأعمال التعدى على أراضى الدولة حيث تمكنت من إزالة 400 مقبرة مخالفة تم بناءها على مساحة 4000 متر على اراضى أملاك الدولة في المهد.

وأكد مجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة، أن المقابر جديدة وخالية تماما من الموتى وتم بناءها بالمخالفة بارض جمعية النصر بابى زعبل.

كما تمكنت الأجهزة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بابى زعبل ومسؤل الأملاك من إزالة مخزن على مساحة 500 متر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

في وقت سابق تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية.

ونجحت الحملة في تنفيذ إزالة عدد 4 قرارات إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بأرض المواسير بحوض الجهلان وحوض الصابونية التابعين لقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة بإجمالي مساحة 2875 م2، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة، كل الحالات عبارة عن جمالونات بأسقف صاج وحوائط خرسانية.