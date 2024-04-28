السجن المشدد لـ 3 أشخاص بتهمة الخطف والسرقة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاملين وربة منزل.

وذلك لاتهامهم باستدراج سائق وسرقة مبلغ مالي وهاتفه الجوال تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء استقلاله سيارته بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۲۹۷ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان العبور والمقيدة برقم ٢٩٦٧ كلي لسنة ۲۰۲٣ جنوب بنها، باتهام النيابة العامة لكلا من: “م م ع”٢٥ سنة عامل، و “م ل م” ٢١ سنة و عاطل، و ” أ ج ق”٢٨ سنة ربة منزل، ومقيمين في النهضة بالسلام بالقاهرة، لأنهم في يوم ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية سرقوا المنقول المبين وصفاً وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه “رمضان عبد الرحمن عبد السلام أبو هشيمة”.

وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن وجدت نفسهم الأمارة بالسوء ضالتها في سلب مال الأمنين وما أن حطا بصرهم على فريستهم المار بيانها، وأدركوا ضعفها ووحدتها فقامت المتهمة الأولي بإستدراج المجني عليه بان طلبت منه إيصالها لنهاية الطريق، وما أن توقف عقب ايصالها حتى فوجي بها تبطل محرك السيارة وباغته باقي المتهمين بالدلوف الي السيارة والتعدي عليه بالضرب بان كان الثاني محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش وكان الثالث محرزا لسلاح أبيض سكين مجبرين إياه على الانصياع لهم التخلي عن المنقولات حوزته وفروا هاربين مما بث الرعب في نفسه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المنقول محل السرقة.

وكان ذلك حال تواجدهم بالطريق العام ليلاً، وحال كونهم أكثر من شخصين حاملين الأسلحة النارية والبيضاء محل الاتهامات اللاحقة علي النحو المبين بالتحقيقات.