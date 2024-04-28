زي الجاهزة.. طريقة عمل التيراميسو بالكاكاو والقهوة

التيراميسو من الحلويات الغربية الشهية التي تحتوي على طبقات من البسكويت مع الكريمة والكاكاو اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها مثل المطاعم.

التيراميسو

طريقة عمل التيراميسو

المقادير

- جبنة الماسكاربوني : 350 جراماً

- سكر : 120 غراماً (مطحون)

- صفار البيض : 60 غراماً

- بياض البيض : 90 غم

- بسكويت ليدي فنجرز : 200 غم

- مسحوق الكاكاو : 30 غراماً (مرّ)

- قهوة : 400 غراماً (قهوة موكا)

طريقة التحضير

لكريمة المسكربون:

لعمل التيراميسو ،يخفق صفار البيض مع نصف كمية السكر في وعاء لمدة 10 دقائق باستخدام مضرب البيض، ويفضل أن يكون كهربائياً، حتى يصبح الخليط كثيفاً ورغوياً.

في وعاء آخر، توضع المسكربون الباردة الخارجة من الثلاجة، وتخفق بالمضرب الكهربائي لثوانٍ عدة، حتى تصبح اطرى قليلاً. بعدها يضاف خليط البيض والسكر إلى المسكربون وتخفق الكريمة مرة أخرى للحصول على خليط ناعم وكثيف، ومن ثم تخزن في الثلاجة.

نخفق بياض البيض حتى يصبح قاسياً بالمضرب الكهربائي، ثم نضيف السكر على ثلاث دفعات منفصلة. يتم الاستمرار في خفق بياض البيض لنحصل على خليط كريمي وثابت. للتأكد من أنه ثابت بشكل جيد، يقلب الوعاء، ويجب ألا تتحرك كتلة الكريمة.

بعدها يتم دمج محتوى قدري الكريمة، ثم إضافة بياض البيض المخفوق إلى خليط المسكربون: يكون البدء بإضافة ملعقة فقط والخلط حتى يصبح طرياً. عند إضافة بياض البيض المتبقي، يدمج بلطف ويغرف من الأسفل إلى الأعلى حتى لا يتفكك الخليط. وهكذا نحصل عل كريمة كريم المسكربون، ويمكن وضعها في كيس حلواني بفوهة.

يحضر طبق الخبز، ويتم البدء بتحضير التيراميسو. تنقع أصابع البسكويت في القهوة الباردة لبضع ثوان، ثم نتركها حتى تصفى ونرصها بشكل أفقي في قاع طبق الخبز. وتُغطى بطبقة سخية من كريمة المسكربون باستخدام كيس الحلواني ولتكن طبقة لا يقل ارتفاعها عن 3 سنتيمترات.

نرش طبقة الكريمة بكمية وفيرة من مسحوق الكاكاو المر، وننخلها مباشرة بمصفاة صغيرة. توضع طبقة أخرى من البسكويت والكريمة، لكن هذه المرة يوضع البسكويت بشكل عمودي. وهذه التقنية ستجعل القطع مثالية.

تشكل الطبقة الأخيرة. من الممكن أن يتم دهن طبقة ناعمة من الكريمة، أو إنشاء قباب صغيرة، ويتم رش كمية وفيرة من الكاكاو المر.

يغطى التيراميسو بورق شفاف أو ورق ألمنيوم، حتى لا يدخل الهواء، ثم يوضع في الثلاجة حتى يتماسك لمدة 3 ساعات على الأقل.

عند التقديم، يتم تقطيعها إلى مربعات.

ملاحظة: ستحتاجين إلى (صينية مقاس 22×16 سنتيمتراً).