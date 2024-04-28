العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ورئيس البرلمان العربي

استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك على هامش المؤتمر السادس للبرلمان العربي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية.

استهلت الزيارة بعرض فيلم وثائقي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يوضح مراحل تطوره وما تم فيه من إنجازات حتى الآن.



وفي هذا السياق، أعرب المهندس خالد عباس، عن سعادته بزيارة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي.

وأشاد عباس، بعمق العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة القائمة على التآخي والتعاون المشترك، مؤكداً على التزام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتوفيرجودة حياة أفضل للمواطن المصري من خلال بنية تحتية متطورة لكافة المشروعات مع الأخذ بكل أسباب الاستدامة والحداثة المعمول بها في أرقى مدن العالم.



ومن جهته، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وما شاهده من إنجازات على أرض الواقع مشيداً بالإرادة السياسية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير حياة كريمة للمواطنين مع الإشارة الي ان العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر نموذج متميز يحتذى به.



هذا وقد قام الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يرافقه رئيس البرلمان العربي بجولة تفقدية داخل العاصمة الإدارية الجديدة شملت الحي الحكومي ومبنى مجلس النواب وساحة الشعب والنصب التذكاري.



