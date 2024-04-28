عروض أفلام خلال فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية امس السبت، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وعرض خلال الفعاليات ثلاثة افلام هما الفيلم الروائي القصير " وثالثهما " إخراج حمدي وهبة، ويناقش الفيلم العلاقات الزوجية ما بين الاتفاق والاختلاف.

كما عرض خلال الفعاليات الفيلم الروائى القصير " باب البحر " إخراج إسراء أسامة ويناقش الفيلم رحلة ذاتية لفتاة تقرر الأبتعاد عن والديها لتكتشف معنى الأستقلال فى رحلة لاكتشاف الذات.

واخيرا تم عرض الفيلم التسجيلى " البر المزيون " إخراج أحمد عصام ويدور بشكل توثيقى عن بحيرة المأمور بالوحات وطبيعة المكان والتى تشكلت من خلال ظروف طبيعية ، يحاكيها الفيلم.

وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائى أحمد عسر وتم خلالها مناقشة الافلام مع الجمهور.

يذكر ان نادى سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر، والحضور مجاني للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات الحفل.