ندوة توعوية لترشيد استخدام المياه بمسجد أبشواى

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة التوعية قامت بتنفيذ ندوة داخل مسجد عزبة سرور بمركز ابشواى لحث المصلين على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك .

وأضاف رئيس الشركة أن هناك تنوع في تنفيذ الأنشطة التوعوية والتى تستهدف كافة الفئات العمرية وفى كافة الأماكن ودور العبادة من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم اهدارها واستخدامها قدر الاحتياج خاصة أوقات الذروة والتى تتسبب في ضعف ضغوط المياه نتيجة الاستهلاكات العالية واستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع وترك الحنفيات مفتوحه بعد الاستخدام خاصة دور العبادة وتعريف المواطنين بطرق وآليات الشكاوى والابلاغ عن اى تعدى على خطوط مياه الشرب الناقلة واستخدامها في غير الاغراض المخصصة لها.

وأشار "عبد الجليل" أن الحفاظ على مياه الشرب واجب وطنى ودينى ومسئولية مشتركه بين كافة جموع المواطنين حيث أن الدولة تولى اهتماما كبيرا فى توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن من أجل استخدامه في الأغراض الآدمية وليس فى أى أغراض أخرى وذلك من أجل استدامه الخدمه ووصولها لكل المواطنين داخل قرى المحافظة حيث أن هناك تعاون وثيق بين كافة الجهات الحكومية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني فى نشر الوعى المائى والتعريف بالمجهودات التى تبذلها الدولة في عمليات التنقية وانشاء المحطات ومد الخطوط والشبكات التى تخدم الخدمه الجيدة للمواطن.

حملات طرق الابواب..

وفى وقت سابق قام فريق المكون المجتمعى بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم بتنفيذ حملات لطرق أبواب بقرى قصر رشوان وابوشنب وبنى صالح والبيضا والياس ومنشأة طنطاوى والسعيدية وطحاوى وهويدى بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الاوروبي.

وأكد "النجار" أن الهدف من تنفيذ مثل هذه الحملات هى تعريف المواطنين بهذه القرى بموعد بدء الحفر والتعاون الفعال والبناء مع الشركات المنفذة وازالة أى معوقات تعوق أعمال التنفيذ والابتعاد عن أماكن الحفر والتواجد بجوارها خاصة الأطفال حفاظا على حياتهم من الخطر بجانب المشاركة الإيجابية من جانب الأهالى فى التواصل المباشر مع القائمين على التنفيذ وتعريفهم بطرق وآليات الشكاوى فى حالة حدوث أي مشكلة تتعلق بالحفر والتى تتمثل فى رد وإعادة الشيء لأصلة وذلك من خلال المقابلات الشخصية مع المواطنين ولصق بوسترات بالاماكن العامة والشوارع الرئيسية ودور العبادة حتى تكون هذه الأسماء وأرقام التليفونات متاحه للجميع فى حالة وجود أي اسئلة او استفسارات تتعلق بأعمال التنفيذ.

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