نائب وزير الإسكان يرصد جهود الدولة في مشروعات المياه والصرف الصحي منذ 2014

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائ وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن ملف المياه هو ملف للدولة كلها وليس ملف وزارة فقط، وهناك عدد كبير من الوزارات معنية بملف المياه ومنها وزارات الري والإسكان والمجتمعات العمرانية والزراعة والبيئة والصحة ووزارة التخطيط والمالية والاستثمار وغيرها.



وقال إسماعيل، خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض وتريكس لمعالجة وتحلية المياه والبنية التحتية، في دورته الثامنة، المقام بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف خاصة في الفترة ما بعد 2014 وحتى الآن فبعد أن كنا نعاني من مشاكل كبيرة وثورة جراكن ونعمل في جذر منعزلة اختلف الوضع حاليا تماما في ظل التعاون بين جهات الدولة وبعضها.



وأوضح نائ وزير الإسكان، بمقارنة بسيطة نجد أن الصرف الصحي كان يغطي مساحة 12% من القرى المصرية من 4800 قرية و28 ألف عزبة ونجع، أما نسبة التغطية في مياه الشرب كانت 95%، أما اليوم متوسط خدمة الصرف الصحي وصلت إلى 70% موزعة إلى 48% بالقرى و96% في المدن و مع استكمال برنامج حياة كريمة سنصل الى 100%.



وأشار د. سيد إسماعيل، إلى أنه فيما يتعلق بملف التحلية كان إجمالي الطاقة المحلاه من المياه لا يتعدى 80 ألف متر مكعب يوميا في 2014، وبلغ حاليا مليون ونصف متر مكعب يوميا ولدينا 25 مشروعا في هذا القطاع يتم تمويله مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية المالية و أكد على وجود خطة وضعتها الدولة لتحلية المياه حتى 2050 .



ونوه الى وجود أكثر من 40 مدينة جديدة حاليا بربوع مصر، بالإضافة إلى 27 محافظة وهناك تنمية بكل شبر من أرض مصر ولا توجد تنمية بدون مياه نظيفة، ولذلك خطة الدولة في تحلية المياه تستهدف زيادة 9.8 مليون متر مياه محلاه، مؤكدا أن هذه المياه ليست بديلا لمياه نهر النيل على الاطلاق ولكن نعمل على تنويع مصادر المياه لدينا وتعظيم الفائدة من كل المياه الموجودة لدينا.



وأكد أنه قبل عشر سنوات كان كل ما يتم ضخه في مشروعات المياه المختلفة لا يتخطى 6 مليارات جنيه و أصبح المتوسط الحالي على مدار 10 سنوات يتم ضخ 50 مليار جنيه سنويا وتم هذا المعدل تدريجي ولذلك نحن نحتاج الى العمل مع بعضنا كدولة وحكومة وقطاع خاص.



