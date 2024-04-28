ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة تخطت الـ180 ألف جنيه في "صاحبة السعادة"

تداولت بعض اللقطات من حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، والتي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc يوم الاثنين والثلاثاء.

ولفتت الأنظار الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالة تميزت بنقشة التايجر، مرتدية بنطال فضفاض باللون البني مع البيج، ونسقت عليه شيميز محدد الخصر بحزام رفيع، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس

وكانت الإطلالة من توقيع دار الأزياء العالمية " dolcegabbana"، وبلغ سعر البنطلون 1745دولار والشيميز 2145 دولار، أي ما يعادل 186000 جنيه مصري.

وتزينت ياسمين عبد العزيز بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت عقد شكل الثعبان، وخواتم رقيقة في اليدين، بالإضافة لأقراط دائرية تتدلى من أذنيها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ياسمين تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وتركت غرتها على جانبي وجهها؛ لتضيف لمسة أنثوية جذابة.

ووضعت ياسمين عبد العزيز مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين باللون البني المدمج مع البيج، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها الجذابة.

ويتم عرض مسلسل "حق عرب"، على قناة "ON E"، الساعة 12:00 منتصف الليل و .بالإضافة إلى عرضه عبر منصة "WATCH IT".

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهو بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة ضرب نار

وكان شارك أحمد العوضي فى رمضان الماضي بمسلسل ضرب نار تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

أبطال ضرب نار

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، أبرزهم ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصاري، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبد العزيز، وإخراج مصطفي فكري.