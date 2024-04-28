هل تقييد السعرات الحرارية يحمي من الوفاة المبكرة؟.. تقرير يكشف مفاجأة

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن نتائج مثيرة للدهشة بشأن تأثير تقييد السعرات الحرارية في النظام الغذائي اليومي على إطالة العمر والإصابة بالشيخوخة.

فوائد تقييد السعرات الحرارية

ووفقًا لما ذكره موقع “نيويورك بوست”، تشير الدراسة إلى أن تقييد السعرات الحرارية قد يكون له تأثير معقد على عملية الشيخوخة، بالرغم من الافتراضات السابقة التي تقترح أنه قد يساعد في تمديد العمر.

ووفقًا لوايلون هاستينغز، المؤلف الرئيسي للدراسة، يعود ذلك جزئياً إلى التأثير على عملية التمثيل الغذائي في الخلايا.

خلال الدراسة، رصد الباحثون مجموعة من الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا محدود السعرات الحرارية لمدة عامين. واكتشفوا أن عملية الشيخوخة بدت تتسارع في البداية، لكنها تباطأت بشكل ملحوظ بعد عام واحد.

ومن بين القياسات التي أجروها الباحثون كانت قياسات طول التيلومير، وهي الهياكل الموجودة على أطراف الكروموسومات وتعتبر علامة للشيخوخة الخلوية. واكتشفوا أن طول التيلومير كان يتقلص بشكل أسرع بين الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي المقيد في السعرات الحرارية في البداية، ولكن تباطأ هذا الانكماش بعد استقرار وزنهم.

وبالتالي، فإن النتائج تشير إلى أن تقييد السعرات الحرارية قد يؤدي في البداية إلى تسريع عملية الشيخوخة على المستوى الخلوي، ولكن قد يكون له تأثير مواتي بمرور الوقت على المدى البعيد.

مع ذلك، تبقى هذه النتائج مبدئية، وتتطلب المزيد من البحوث لتحديد مدى فعالية تقييد السعرات الحرارية في تمديد العمر وتباطؤ عملية الشيخوخة. ويشير الباحثون إلى ضرورة إجراء دراسات إضافية لفهم العلاقة بين التغذية وعملية الشيخوخة بشكل أكبر وأعمق.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.