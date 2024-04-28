كلام فى الهوا

الأحد 28/أبريل/2024 - 07:04 م 4/28/2024 7:04:07 PM

كثير من المعتقدات لدينا فيها شطحات خيال لا تقوم على أسس علمية، فهى نابعة من خرافات وأساطير قديمة ترسخت داخل وجدان الإنسانية تنقلتها البشرية جيلا بعد جيل، وكل محاولات التصحيح لتلك الخرافات والأوهام أو حتى فك الاشتباك بينها وبين الحقيقة يقابلها كثير من البشر بمقاومة كبيرة، وقد تصل لحد اتهام هذا الشخص بالكفر، لذلك لا تستمر هذه المحاولات كثيرًا. ولدينا حتى الآن الكثير من الأساطير مثل «قصة كيف خُلقت الأرض» فالخلافات بينهم تتعلق باختلاف الحضارات وهى خلافات بسيطة جدًا، فالكل مُجمع أن الله خلق آدم من تراب ونفخ فيه الحياة ثم خلق له حواء، ولكن أغواهما إبليس فأكلا من الشجرة، فعاقبهما الله بالطرد من الجنة إلى الأرض، وأنجبت حواء... هابيل وقابيل، ثم تقاتلا، الأمر الذى دفع قابيل إلى قتل هابيل، هذا يؤكد أن الإنسان بدأ حياته على الأرض بالحرب لتلد حواء البديل واستمرت الحياة، إلى أن جاء الطوفان الذى كان يعلم به سيدنا نوح فاستعد له وأنقذ الصالح من البشر والحيوانات والطيور، وترك غير الصالح ليغرق فى مياه الطوفان وبعد كل هذه القرون عاد البشر إلى ما كانوا عليه قبل الطوفان الذى كان الغرض منه إنقاذ البشرية، لتبقى الحياة كما هى، خلقها الله بالحساب، وأن الطبيعة ليس لها أخلاق.. كُلنا أبناء قاتل!!

لم نقصد أحدًا!!