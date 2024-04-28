تأثير صادم للسمنة المفرطة على النساء في فترة انقطاع الطمث

تجعل السمنة المفرطة الهبات الساخنة والتعرق الليلي أكثر إزعاجًا للنساء اللاتي يمررن بمرحلة انقطاع الطمث، الأمر الذي توصل إليه أطباء أمراض نساء أمريكيون خلال دراسة علمية حديثة.

مضاعفات السمنة على النساء



تؤدي السمنة المفرطة إلى زيادة الأعراض المزعجة لانقطاع الطمث لدى النساء، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي، وتؤكد هذه الدراسة النتائج التي توصل إليها علماء آخرون الذين اقترحوا أن السمنة تجعل انقطاع الطمث أكثر إيلاما. ووفقا للعلماء، فإن الدهون الزائدة تحت الجلد تعمل كنوع من العزل الحراري، مما يزيد من التعرق. وهذا ما تؤكده ما يسمى بنظرية التنظيم الحراري. لاحظ أن العديد من الدراسات أظهرت أن فقدان الوزن والنشاط البدني يقللان من شدة الهبات الساخنة لدى النساء البدينات .

يبدأ انقطاع الطمث عادةً في سن الخمسين تقريبًا، عندما يتوقف جسم المرأة عن إنتاج هرمون الاستروجين. وتترافق هذه الظاهرة مع مجموعة من الأعراض، منها تقلب المزاج، وآلام المفاصل، وقلة التركيز. ومع ذلك، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث ، والتي تعاني منها 70٪ من الجنس العادل، هي الهبات الساخنة والتعرق الليلي. بالنسبة لمعظم النساء، الهبات الساخنة ليست أكثر من مجرد إحساس غير سارة يمكنك التعود عليه ولكن بالنسبة للبعض، فهي واضحة جدًا لدرجة أنه يتعين عليهم تغيير الملابس وغسل أغطية السرير عدة مرات في اليوم.

وهناك نساء يعانين من الهبات الساخنة 20 مرة في اليوم. ونتيجة لذلك، فإن أعراض انقطاع الطمث هذه تقلل بشكل كبير من نوعية الحياة وتقلل من مستويات الطاقة.

خلال الدراسة الأخيرة، لاحظ علماء من جمعية انقطاع الطمث في أمريكا الشمالية 749 امرأة برازيلية تتراوح أعمارهن بين 45 و60 عامًا. قام الخبراء بتقييم شدة الهبات الساخنة وأعراض انقطاع الطمث الأخرى، ثم قاموا بمقارنة شدة هذه العلامات مع مؤشر كتلة الجسم لدى النساء.

ووجدت الدراسة أنه إلى جانب عوامل الخطر المحددة مثل التدخين والقلق والاكتئاب، فإن السمنة تزيد أيضا من شدة أعراض انقطاع الطمث.

ما لا تعرفه عن انقطاع الطمث

يحدد انقطاع الطمث انتهاء دورات الحيض. ويتم التشخيص بذلك بعد مرور 12 شهرًا من دون دورة شهرية. يمكن حدوث انقطاع الطمث في عمر 40 أو 50 عامًا، إلا أن متوسط العمر هو 51 عامًا في الولايات المتحدة.

وانقطاع الطمث هو عملية حيوية طبيعية، ولكن يمكن للأعراض البدنية، مثل الهبّات الساخنة والأعراض النفسية لانقطاع الطمث إعاقة النوم أو خفض الطاقة أو التأثير في الصحة النفسية. يوجد العديد من العلاجات المتاحة بدءًا من تغييرات نمط الحياة إلى العلاج الهرموني.