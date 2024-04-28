السلالم تمنع الموت.. تقرير مثير للجدل يحدث ثورة في عالم الطب

أثبتت دراسة علمية حديثة، أن اختيار السلالم على الرغم من تحدّيه قد يكون مفيدًا جدًا لصحتك، حيث قام الباحثون بتحليل بيانات تسع دراسات سابقة شملت حوالي 500 ألف شخص، من الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و84 عامًا، لفهم تأثير صعود السلالم على صحة القلب والأوعية الدموية ومعدلات الوفاة.

كيف تساعد السلالم على العيش لفترة أطول؟

أظهرت النتائج أن صعود السلالم يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 24٪ وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39٪، وذلك على مدى 14 عامًا، مقارنة بعدم صعود السلالم. وشملت الدراسة أشخاصًا من مختلف الحالات الصحية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من تاريخ سابق من النوبات القلبية أو أمراض القلب.

وقالت الدكتورة صوفي بادوك من جامعة إيست أنجليا: "إذا كان لديك خيار صعود الدرج أو استخدام المصعد، فاختر صعود الدرج لأنه يمكن أن يكون مفيدًا لصحة قلبك". وأشارت إلى أهمية دمج فترات قصيرة من صعود الدرج في الروتين اليومي لتعزيز النشاط البدني.

يؤكد الباحثون أيضًا أن زيادة عدد السلالم التي يتم صعودها تزيد من الفوائد، مما يجعل استخدام السلالم خيارًا مهمًا لتحسين الصحة، سواء في العمل أو المنزل أو في أي مكان آخر.

يُذكر أن دراسات سابقة أيضًا أوضحت أن التمارين البسيطة مثل صعود السلالم تساهم في تعزيز الصحة القلبية والعضلية، وأنه يمكن الاستفادة من هذه الفوائد سواء كان الشخص يمشي أو يركض أثناء صعود السلالم.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.