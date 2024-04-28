في يوم التفوق العلمي للقوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة احتفالية لتكريم الضباط المبعوثين المتميزين فى يوم التفوق العلمى للقوات المسلحة، في حضور اللواء أح أسامة محمد نجا رئيس هيئة التدريب في القوات المسلحة.

تبادل الخبرات والتأهيل فى مختلف التخصصات

وقام اللواء أح أسامة محمد نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بتكريم عدد من الضباط المبعوثين المتميزين الحاصلين على الدرجات العلمية والمراكز المتقدمة خلال الدورات العلمية والبعثات الخارجية المخططة بالتعاون بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة وذلك فى إطار نقل وتبادل الخبرات والتأهيل فى مختلف التخصصات.



هيئة تدريب القوات المسلحة تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة

هيئة تدريب القوات المسلحة تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة

هيئة تدريب القوات المسلحة تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة

هيئة تدريب القوات المسلحة تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة



يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بنظم الإعداد والتأهيل للكوادر العلمية القادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة وفقاً لأحدث علوم العصر الحديث وتكريم المتميزين تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها لإعلاء راية الوطن وتعزيز مكانة أمتنا المصرية على كافة المستويات.





حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة.