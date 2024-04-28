جراح تجميل عالمي يكشف السبب الرئيسي وراء الشيخوخة المبكرة

كشف جراح تجميل عالمي، عن اكتشافات جديدة تشير إلى أن الإجهاد يعتبر العامل الرئيسي وراء الشيخوخة المبكرة، مؤكدًا أن هذا التأثير يتمثل بشكل خاص في الأمعاء، التي ترتبط بصحة الجلد، والدماغ، والمناعة بشكل مباشر.

السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة

وحذر الجراح من أن الإجهاد الطويل الأمد، سواء استمر لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، يمكن أن يتسبب في تأثير دائم على الجسم والبشرة، حيث يفقد الجلد باستمرار العناصر الغذائية الأساسية ويتعثر نمو الخلايا الجديدة.

السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة

وفي هذا السياق، كشف جراح التجميل عن خمسة أساليب بسيطة يمكن اتباعها لتأخير عملية شيخوخة البشرة، منها: الحفاظ على نوم جيد، وممارسة الرياضة بانتظام، واستخدام كريم الوقاية من الشمس، والامتناع عن التدخين، وتقليل استهلاك السكر.

وأشار جراح التجميل إلى أن التوقف عن تناول السكر واستخدام واقي الشمس يمكن أن يحمي البشرة بشكل كبير، بينما يعزز الحصول على كمية كافية من النوم نمو العضلات ويحسن من مستويات السكر في الدم، وبالتالي يحسن من حالة البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم باريت ثمانية نصائح للتخفيف من التوتر، منها: زيادة النشاط البدني، وتعزيز التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، وتجنب العادات السيئة، وتقديم المساعدة للآخرين، والتفكير الإيجابي، وتقبل الأمور التي لا يمكن تغييرها.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.