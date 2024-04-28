رانيا يوسف تبدأ تصوير فيلم «حمام العريس» الأسبوع المقبل

تبدأ الفنانة رانيا يوسف ، تصوير أولى مشاهدها في فيلم «حمام العريس»، الأسبوع المقبل، ويشاركها بطولته النجم حسين فهمي، الفنانة سوسن بدر وإخراج حسن صالح .

شاركت رانيا يوسف في الماراثون الرمضاني الكاضي 2024، من خلال مسلسل “بقينا اتنين”، وشاركها بطولته الفنان شريف منير

وتدور أحداث مسلسل "بقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بإبنتهما.

أبطال مسلسل «بقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، ومحمد نشأت، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل جريمة منتصف الليل، والذي يشاركها بطولته الفنان أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله .

شخصية رانيا يوسف، هي راقصة تدعى “ريري” ووالدة الفنانة ميار الغيطي، خلال أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

رانيا يوسف

تواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل جريمة منتصف الليل، الذي يشاركها بطولته النجوم : أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، وميار الغيطي.

وأكد مخرج العمل عصام شعبان، أن المتبقي فقط 9 أيام على انتهاء فترة التصوير، وبعدها تبدأ عمليات المونتاج والميكساج والألوان، مشيرا أن العمل ملئ بلوكيشانات التصوير الحيه، وهو ما يعطي صورة واقعية للأحداث عند عرضها على الشاشة، خلال شهر رمضان المقبل.

رانيا يوسف

تفاصيل مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

رانيا يوسف

مسلسل جريمة منتصف الليل، بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، وهم ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وملك قورة.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، و نوف العبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shot" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.