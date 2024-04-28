وكيل التعليم يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة قنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، احتفالية ختام الأنشطة الطلابية التي نظمتها مدرسة قنا الابتدائية المشتركة بمسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بقنا بحضور وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية والإدارة .

استهلت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة خاشعة لآيات الذكر الحكيم من أحد تلاميذ المدرسة ثم كلمة الأستاذة هيام محسن عمر مدير إدارة المدرسة التي أثنت فيها على تعاون فريق العمل بالمدرسة وإخلاصهم الذي أسفر عن العديد من المراكز المتميزة من بينها تحقيق فريق التربية الموسيقية المركز الخامس على مستوى الجمهورية في العزف، وكذلك مراكز متقدمة في مسابقات مختلفة لإدارة قنا التعليمية والمديرية.

تحدثت وفاء رشاد مدير عام الإدارة عما حققته المدرسة والإدارة بوجه عام في مجال الأنشطة التربوية و أشارت إلى مساهمة الأنشطة فى تعليم الطالب كيفية استغلال وقت الفراغ باكبر شكل ممكن ، وزيادة ورفع الكفاءة والمقدرة العلمية للتلاميذ وصقل وبناء المواهب وتنمية المهارات .

كما قدم تلاميذ المدرسة أكثر من اوبريت وقصيدة وإنشاد ديني ومجموعة من العروض الفنية الجماعية المتميزة، بجانب عرض تقديمي يوضح ورش العمل ومسابقات التربية الفنية والتربية الاجتماعية التي أجريت بالمدرسة.

اختتمت الاحتفالية بإهداء درع باسم المدرسة إلى مدير تعليم قنا، وكرم الوكيل ومدير عام الإدارة كلا من الدكتور محمد عيد فارس مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة أميمة بدري نائب مدير المركز و الاستاذة نجوى عبد الله الأم المثالية بالمدرسة و المعلمة الفعالة و معلمات الصفوف الأولى واخصائيات التربية الاجتماعية والفنية والموسيقية الماهرات، والتلاميذ الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والمشاركين في العروض الموسيقية والفنية.

نظم قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة نجع حمادي التعليمية، حفلا لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة مواهب مصرية للعام 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالوزارة، ورعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

بحضور منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور وائل النجمي مدير التعليم العام بالمديرية، والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتورة مها محسن مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، و الأستاذ عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

تضمن الحفل تكريم 80 طالبًا، و 24 مدير مدرسة، و 24 مسئولًا للموهوبين بالمدارس، وأقسام والتوجيهات الفنية بديوان الإدارة، التي شاركت في تقييم المسابقة، كما تضمن الحفل أيضا فقرات لتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، وأغاني التراث، ومسرحية "وصية شهيد" من تأليف الأستاذة رندا يمني المعلم بمدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية، وإخراج هشام علي المعلم بمدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم، وكذلك إلقاء شعر للطفل المعجزة "ميخائيل" الصف الأول الابتدائي.

وفي سياق متصل، افتتحت منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، ومرافقوها، وعفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، معرض ختام الأنشطة لرياض الأطفال للعام 2023/2024، والمقام بمدرسة المشتركة الابتدائية بنجع حمادي، بإشراف عصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية.