مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين

استقبلت مستشفيات جامعة بني سويف 7 حالات من مرضى الأشقاء الفلسطينيين ومصابي الحرب لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والرعاية الصحية العاجلة لهم، ويأتي ذلك في إطار جهود جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف .

وقد قام الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي، الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ونقيب أطباء بني سويف ويرافقهما، والدكتوره أميرة همام وكيل كلية الطب للدراسات العليا، والدكتور السمراء حسين وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب .

وأكد عميد كلية الطب - أن مستشفيات جامعة بني سويف في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، ومستعدة لاستقبال أي مرضى ومصابين من الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى جاهزية المستشفي بالفرق الطبية المتخصصة، والكوادر المختلفة، وتزويدها بكافة الإمكانات الطبية من أشعة، وتحاليل، وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات الطبية؛ لاستقبال حالات المصابين الفلسطينيين.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف - إنه قد تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات فور وصولها إلي المستشفي ، وتشخيصهم تشخيصاً دقيقاً، والتي تباينت تخصصاتهم ما بين الأورام، والمسالك، والعظام، والقلب وتم التأكد من استقرار حالتهم الصحية، مؤكداً دعم إدارة الجامعة الكامل، وحرص المستشفي على متابعة جميع الحالات، حتى تعافيها وتماثلها للشفاء.

وأضاف أن الجامعة حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم سواء من المرضي أو المصابين أو المرافقين للحالات وتسكينهم بفنادق الجامعة، وتقديم كافة أوجه الرعاية من السكن والغذاء وكافة الخدمات التي تعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم.

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