أجزاء غير نشطة من فيروس إنفلونزا الطيور تم اكتشافها في الحليب المبستر المتعلق بقطعان الأبقار الحلوب في ثماني ولايات أمريكية، وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة أن هذه البقايا لا تشكل خطراً على صحة المستهلكين، موضحة أن عملية البسترة وتحويل أو تدمير اللبن من الأبقار المريضة تضمن سلامة إمدادات اللبن التجارية.

تفاصيل العثور على بقايا إنفلونزا الطيور في اللبن

على الرغم من أن الفيروس قد تسبب في وفيات جماعية للطيور ومجموعات حيوانية أخرى، فإن الأعراض الشائعة في الأبقار الحلوب المصابة تتضمن انخفاضًا في كمية الحليب المنتجة وفقدان الشهية.

وتشير الأدلة العلمية إلى أنه لا يوجد دليل على انتقال الفيروس للبشر من خلال استهلاك الأطعمة المبسترة أو المعالجة بالحرارة بشكل صحيح، وتواصل إدارة الغذاء والدواء اختبار العينات في جميع أنحاء البلاد دون ذكر مصادر العينات الإيجابية.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.