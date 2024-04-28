بشرى تتألق كالفراشة في ختام مهرجان مالمو| الفستان يتخطى 70 ألفا

شاركت الفنانة بشرى متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بفستان جذاب، أثناء حضورها ختام مهرجان مالمو للسينما العربية.

وبدت بشرى بفستان بصيحة الـ كب من تصميم فؤاد سركيس، وتميز بتدريجات من الألوان المبهجة، من البرتقالي إلى الفوشيا، بالإضافة للقماش المصنوع من القماش المكشكش وقصة محددة الخصر؛ لتبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

الفنانة بشرى

سعر فستان بشرى في ختام مهرجان مالمو للسينما

وبلغ سعر الفستان 77 ألف جنيه، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت عقد ملتف حول عنقها، بالإضافة لخاتم في أحد اليدين، وأنسيالين في اليد الآخرى.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت بشرى تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الكيرلي المميز.

ووضعت بشرى مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية ومرتكز على رسمة العين، فإعتمدت الكحل الأسود وظلال العين بصيحة السموكي، بدرجات البني، وزينت وجنتيها ببلاشر نود، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ مما تماشى مع لون بشرتها وفستانها الجذاب.

بشرى تتألق كالفراشة في افتتاح مهرجان مالمو

وخضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير على السجادة الحمراء أثناء افتتاح الدورة الـ14 من مهرجان مالمو للسينما العربية، وسط حضور كل من وشيري عادل ونسرين الراضي والمخرج أمير رمسيس والناقد طارق الشناوي، وحرصت على مشاركة متابعيها أحدث صورها عبر الإنستجرام.

وبدت بشرى بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما من أعلى وفضفاض من أسفل، صمم من قماش ناعم مع التل المطرز بحبات الخزر الصغير لتبدو مثل النجمة اللامعه في السماء.

واختارت تسريحة شعر لافته لتتناغم مع إطلالتها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود لتتناسب مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وفي إطار ذلك كرمت هذه الدورة المخرج المصري خيري بشارة، تمتاز بعروض الليالي العربية في عدة مدن سويدية إلى جانب العاصمة الدنمركية كوبنهاجن.

الفنانة بشرى

وتضمن البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية 26 فيلماً (12 فيلم طويل و14 فيلم قصير)، وهي من انتاج 13 دولة عربية مع شراكاتٍ انتاجية من 10 دولٍ أجنبية، علاوة عن عروض المدارس والليالي العربية، فيما عرض فيلم الافتتاح وهو الفيلم السوداني "وداعاً جوليا" للمخرج محمد كردفاني، ومن إنتاج سوداني سويدي ألماني سعودي فرنسي مصري مشترك، وبطولة كل من إيمان يوسف، سيران رياك ونزار جمعة.

ثم تتواصل مراسم الافتتاح في قاعة مدينة مالمو، حيث يبدأ حفل استقبال ضيوف المهرجان من نجوم وصانعي السينما العربية ولجان التحكيم في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يتم استقبال ضيوف المهرجان من قبل نائب عمدة المدينة ورئيس اللجنة الثقافة في بلدية مالمو يان جرونهولم.

كما يكرم المهرجان الملحن والفنان محمد هباش على تقديمه الموسيقا الخاصة بمهرجان مالمو للسينما العربية والمصمم ماهر مزوق لتصميمه اللوجو الخاص بالمهرجان.