د. عبدالسند يمامة: الوفد يدعم القضية الفلسطينية ويرفض أي عدوان إسرائيلي على رفح

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على دعم الوفد للقضية الفلسطينية، ورفض أي عدوان على رفح الفلسطينية.

وقال د. عبد السند يمامة في كلمته بالندوة التثقيفة بمعهد الدراسات السياسية بالوفد تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير “نتضامن بشكل كامل مع الأخوة الفلسطينين الذين يمثلون لمصر الكثير، والقضية الفلسطينية تمثل بعدًا وجزءًا جوهريًا من الأمن القومي المصري”.

وأكد رئيس الوفد رفضه التام وبشدة لأي عملية اجتياح عسكري لرفح الفلسطينية؛ لأن مثل هذا الاجتياح يمثل كارثة إنسانية حقيقية وتهديدًا لأمننا القومي المصري.