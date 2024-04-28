الإعلان عن برنامج تثقيفي سياسي صيفي بحزب الوفد

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن انطلاق برنامج تثقيفي سياسي خلال فصل الصيف الحالي داخل معهد الوفد للدراسات السياسية.

وقال رئيس الوفد خلال الندوة التثقيفية التي نظمها معهد الوفد للدراسات السياسية تحت عنوان "تحديات الامن القومي المصري في عالم متغير “يسعدني أن أقف بينكم في هذه المؤسسة العريقة معهد الوفد للدراسات السياسية الذي اشرف برئاسته وعمادته وقبل أن أكون رئيسا للوفد ”.

وأضاف: “كل التطوير الذي شهده هذا المكان هو نتيجة جهد لصالح الوفد ومستقبله، ولهذا فإننا نؤكد علي أهمية التدريب وإعداد الكوادر القيادية لأي استحقاق انتخابي”.