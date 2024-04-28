الاتحاد الأوروبي: المواجهة النووية أصبحت احتمالًا واقعيًا بسبب التوترات

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المواجهة النووية أصبحت احتمالًا واقعيًا بسبب التوترات، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع أن بوادر الحرب العالمية عادت من جديد، وأوروبا أضعفت نفسها بعدم تنويع مصادر الطاقة.

يشار إلى أنه منذ يومين قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل ، إن الوضع الإنساني في غزة خلال الشهور الماضية يتجاوز الكارثة.

وأضاف المتحدث الأوروبي في اتصال عن طريق منصة (زووم) مع قناة النيل للاخبار مساء اليوم الجمعة- أنه يجب إنهاء هذا الصراع من اجل انهاء معاناة المدنيين، وأن الاتحاد الأوروبي يسعى لإنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن .

وأكد أن الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته يعمل على ارسال المساعدات للمحتاجين في غزة ، وأنه ينبغي أيضا المضي قدما في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، موضحا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وردا على سؤال حول اتفاق جميع الدول متفقة حول وقف اطلاق النار، قال ميجيل إن جميع الدول الاوروبية تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإن الموقف الاوروبي تطور بسبب سعي رئيس الاتحاد الاوروبي بوريل في اقناع الدول الاوروبية بوقف إطلاق النار والمطلوب هو حشد دولي من أجل ذلك.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على دعم الوكالات الدولية بما فيها الأونروا خاصة وذلك من أجل استمرار وصول المساعدات إلى المحتاجين في غزة.