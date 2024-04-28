محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول العربية

تفقد محافظ الجيزة محيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول الكائنة بمنطقة المهندسين والتابعة للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

حرص المحافظ على متابعه أعمال التطوير الجارية بمحيط المحطة بما يتواءم مع ذلك المشروع والإنجاز الضخم والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لخدمة مواطني الجيزة.

حيث عاين المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التنسيق الشامل للطريق والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة ومواقع الدوران للطريق ومساحات خضراء ورصف طبقة الطريق لتيسير وتسهيل الحركة المرورية.

وكلف المحافظ خلال الجولة بضرورة تنفيذ أعمال التطوير علي اكمل وجه ومراعاة مسار الطريق والحارات المرورية بشارع جامعة الدول العربية والذي يعد من أكبر الشوارع بمحافظة الجيزة ويشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم.

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء الدقي والعجوزة ومديرية الطرق بالتواجد الميداني والتنسيق والتعاون مع الشركة المنفذة وهيئة مترو الانفاق لإزالة اي معوقات وسرعة إنجاز الاعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق ورضوي حامد مدير مديرية الإسكان ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس و ياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ومسئولي المكتب الاستشاري والشركة المنفذة ومترو الأنفاق.