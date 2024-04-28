رفع حالة الاستعداد للقصوى استعدادا لأعياد القيامة وشم النسيم بحلوان والمقطم

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم، استعداداً لاستقبال عيد القيامة المجيد واعياد الربيع طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين استعدادًا لاحتفالات مصر والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

وشددت نائب محافظ القاهرة على رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين استعدادًا لاحتفالات مصر والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ورفع أي اشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع .

كما تابعت نائب المحافظ جهود أحياء المنطقة الجنوبية في ضوء هذه الاستعدادات بالتنسيق مع استاذ جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية.. فقد قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد احمد ابو بكر بتكثيف أعمال النظافة والتجريد ورفع المخلفات والارتقاء بالمظهر الحضاري بنطاق الحي بالتنسيق مع هيئة النظافة.

وقامت رئاسة حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي بحملات مكثفة شملت الأعمال رفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس بشارع شريف و شارع احمد انسي ومحيط العائلة المقدسة.

وتم التنبيه علي مشرفي المربعات ومدير المتابعة الميدانية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات ورفع كفاءة الانارة بمحيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع اي مخلفات بمحيط دور العبادة والكنائس والاديرة والشوارع المؤدية اليها .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أشاد بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه منذ ما يقارب 36 عامًا هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة.



وأكد محافظ القاهرة على أهمية وجود قواعد بيانات متكاملة لشبكات المرافق لما تمثله تلك المرافق من قيمة مادية تتطلب حمايتها فنيًا لتسهل عملية تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة بطريقة علمية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الذى أنشئ فى عام ١٩٨٨ يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث انه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات ، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر وهو أمر له بالغ الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.



وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق ، كما ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب11 محافظة هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ) وجارى العمل على إنشاء مركزى معلومات محافظتى قنا ودمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦ .