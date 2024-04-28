فلسطين: 30 طفلًا استشهدوا نتيجة المجاعة بغزة منذ 7 أكتوبر

استشهد 30 طفلًا نتيجة المجاعة في قطاع غزة و491 شهيدا من الطواقم الطبية و67 من الدفاع المدني منذ 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 270 هدفًا في غزة خلال أيام "عيد الفصح"





وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تدمير 270 هدفا في قطاع غزة خلال أيام "عيد الفصح" اليهودي الستة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مهاجمته لحوالي 270 هدفا في قطاع غزة، خلال أيام عيد الفصح، من بينها أكثر من 20 هدفا كانت موجهة نحو إسرائيل.

في السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

قال الوزير الإسرائيلي كاتس: "الإفراج عن الرهائن هو على رأس أولوياتنا".

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريح: "إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فعلينا أن نختار إبرام صفقة تبادل".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل مسوتريتش.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤول بارز مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن مع حماس، أن نتنياهو هو الذي يؤخر تلك الصفقة أو الاتفاق بسبب ضغوط سياسية يمارسها عليه الوزيرين، بن غفير وسموتريتش.

من جهة أخرى كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

فيما تخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.