صدمته سيارة.. مصرع طفل خلال عبوره الطريق بالأقصر

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة، أثناء عبوره الشارع بشمال الأقصر.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي بقرية المدامود يفيد باصطدام سيارة، الطفل " حمزه.م" بقرية المدامود بالأقصر، خلال عبوره الطريق.

على الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الطفل، وتم نقله إلى مستشفى الكرنك الدولى؛ لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت مستشفيات الأقصر قد شهدت أمس الأول، خروج جميع مصابي حادث حريق وانفجار أنبوبة جراء أول ايام سوء الأحوال الجوية بمحافظة الأقصر.

واستقبلت طوارئ مستشفى الكرنك الدولي أحدي مستشفيات الإخلاء لعدد 10 مصابين جراء الحريق المندلع .

وتنوعت الحالات مابين إصابات حروق واصابات أخري للااختناق لتخرج أيضاً جميع الحالات تحسن .

وعلى نحو متصل استقبلت مستشفيات الإخلاء لهيئة الرعاية بالاقصر لعدد من الحوادث ذات طبيعة خاصة معظمهم من الأطفال وجاءت منهم 3 حالات وفاة نتيجة حوادث سير وسقوط شجرة، بالإضافة إلي حالة غير مستقرة لسقوط حائط عليها .