استعداد معهد الوفد للدراسات للمحاضرة تثقيفية بعنوان "تحديات الامن القومي المصري في عالم متغير"

بدأت منذ قليل استعداد وتجهيزات المحاضرة التثقيفية التي ينظمها معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الاستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد المعهد .

وتحمل المحاضرة تثقيفية عنوان "تحديات الامن القومي المصري في عالم متغير"، وذلك بمناسبة الذكرى ٤٢ لتحرير سيناء، ومن المقرر ان يحاضر في المحاضرة اللواء دكتور احمد الشحات استاذ العلوم السياسية واستشاري الامن القومي والاقليمي.

ويتطرق فيها إلى التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك التحديات التي تسعى لتجاوزها.

وتعقد المحاضرة في تمام الرابعة مساء اليوم بحضور رئيس الوفد المصري، بمعهد الدراسات السياسية بالمقر الرئيسي للحزب ١ شارع بولس حنا الدقي.