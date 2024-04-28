ندوة مجانية عن البحث العلمي والتحول الرقمى بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي، ندوة مجانية عن البحث العلمي والتحول الرقمي وذلك يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، المسرح الصغير.

تناقش الندوة التغيرات التي يشهدها البحث العلمي في ظل ثورة التحول الرقمي والتكنولوجيات المصاحبة التي يشهدها العالم، من خلال تسليط الضوء على أهمية تطوير بيئة بحثية داعمة تؤهل الباحثين لمواكبة التحول الرقمي السريع، كذلك ستستعرض الندوة الفرص والتحديات التي يواجها الباحثون في هذا السياق، وكيف يمكن معالجة عدم المساواة بين المؤسسات والدول في امتلاك واستخدام البرامج والأدوات التكنولوجية الحديثة خاصة تلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على مخرجات ودقة البحث العلمي، كما سيتم مناقشة المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تحكم استخدام برمجيات التحول التكنولوجي ومشتقاتها في البحث العلمي، بالإضافة إلى التعرف على المهارات التي يحتاجها الباحثون لمواكبة تلك التطورات التكنولوجية وهذا التغير السريع من حولنا علما بأن الندوة مجانية والدعوة مفتوحة للجمهور

يذكر ان محتوى المكتبة يتضمن مجموعة كبيرة من الكتب تقدر ب2 مليون كتاب (بحاجة لمصدر) في بداية 2013 المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتى وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

وتعتمد مكتبة الاسكندرية على معايير متطورة وتصميم مرن للبنية و النظام، مما يسهل إمكانية الدمج والتضمين مع أنظمة أخرى، بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير عملية تكوين وإدارة ومشاركة محتويات المكتبة، وكذلك التعامل من خلال مجموعة مختلفة من الوسائط والموارد الرقمية

وترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في كونها ميدان للبحث العلمى والاكاديمي ومنارة لاثراء الحركة الفكرية والثقافية، لذا فهي تعد من أكبر و أعرق مكتبات العالم القديم حيث أستمرت مكتبة الإسكندرية في تطوير العلوم و المعارف في العصور القديمة و منها خرج العديد من العلماء على مدار 7 قرون من الزمان. وحتى الان وبعد اعادة احيائها أصبحت مكتبة مصر منارة ثقافية عالمية