دفن جثة طفل سقط من أعلى مقطورة جرار زراعي بدار السلام

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الخامسة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه أثناء تلقيه الإسعافات الأولية بالمستشفى المركزي عقب وصوله مصابا بسحجات بالوجه والرقبة واشتباه كسر بالضلوع من الناحية اليسرى إثر سقوطه من أعلى مقطورة جرار زراعي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بإصابة طفل ووفاته عقب سقوطه من مقطورة جرار زراعي.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز وصول الطفل "كرم . ع . ك . ا" 5 سنة إلى مستشفى دار السلام المركزي مصاباً بسحجات بالوجه والرقبة وإشتباه كسر بالضلوع من الناحية اليسرى وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له ادعاء حادث جرار زراعي بدائرة المركز.

وبسؤال والده "عمر . ك . ا . ص" 32 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بتسلق مقطورة جرار زراعي من الخلف قيادة "مراد . م . ا . ع" 36 سنة سائق يقيم بذات الناحية إختل توازنه وسقط خلف مقطورة الجرار مما أدى لحدوث إصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد الجرار قرر بأنه أثناء سيره فوجئ بسقوط الطفل المذكور خلف مقطورة الجرار قيادته ولم يشاهده أثناء تسلقه المقطورة وتم التحفظ على الجرار بالزراعي.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ أدى إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وفي سياق آخر شهد قسم طهطا شمال محافظة سوھاج اندلاع حريق في شقة سكنية بمنزل مكون من ثلاث طوابق بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنزل بدائرة القسم دون إصابات.

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث القسم نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني بمنزل مكون من ثلاث طوابق مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "رفعت . ج . ب . ق" 47 سنة عامل يقيم بذات الناحية مما أدى لسقوط سقف إحدى الغرف بالشقة وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.