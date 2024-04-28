ضبط 5 أشخاص بينهم طالب مصاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهد قسم ثان سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة طالب في السابعة عشرة من عمره بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان بوقوع مشاجرة بين طرف أول "محمد . ا . س . ع" 17 سنة طالب مصاباً بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وعمه "محسن . س . ع . ع" 60 سنة عامل ونجل الثاني "محمود . م . س . ع" 31 سنة نقاش.

وطرف ثان "إسلام . ا . ج . ع" 40 سنة سائق وشقيقه "محمود . ا . ج . ع" 46 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين" وبحوزة الثاني من الطرف الأول "عصا شوم" وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل بدائرة المركز لعدم اجادته السباحة وبسؤال والده لم يتهم أحد في غرق نجله ونفى الشبهة الجنائية .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغا بغرق طفل بنهر النيل أثناء الاستحمام .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز بغرق الطفل "أحمد . ي . م . ع" 15 سنة طالب يقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والده "ياسر . م . ع . ح" 53 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت التحريات ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .