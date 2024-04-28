نقيب الفلاحين: توريد ما يقارب مليون طن من الأقماح للحكومة

صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان المزارعين وردوا للحكومة ما يقارب مليون طن من الاقماح حتي الان وان الاقبال علي توريد القمح الموسم الحالي اعلي بكثير من الكميات التي استلمتها الحكومه في نفس التوقيت في العام الماضي، لافتًا إلى أن الشرقيه هي اعلي محافظات مصر حتي الان توريدا للقمح حيث وردت وحدها 250 الف طن تقريبا

وأضاف عبدالرحمن، أن النقابه العامه للفلاحين شكلت لجان لمتابعة توريد الاقماح في جميع محافظات مصر المنتجه للاقماح لمساعدة الحكومه في استلام اكبر كميه ممكنه من الاقماح المحليه ولتسهيل إجراءات توريد الاقماح وتذليل العقبات امام الموردين تفعيلا لدور النقابه لخدمة الفلاحين ومساعدة الجهات الحكومية المعنيه لزيادة نسبة توريد الاقماح بما يخفض فاتورة استيراد الاقماح ويوفر الخبز المدعم للمواطنين

واشار ابوصدام، إلى أنه وفي اطار المتابعه اليوميه المستمره من لجان النقابه علي ارض الواقع فقد رصدنا انتظام عملية توريد الاقماح من المزارعين في كافة مواقع الاستلام علي مستوي الجمهورية وصرف مستحقات الموردين في غضون 48 ساعه من وقت التوريد كما تم توريد كميات كبيره من الاقماح منذ بداية عمليات التوريد في 15 ابريل الجاري فقد تم 250 الف طن من الاقماح بمحافظة الشرقيه منذ بدء التوريد وحتي الان كما تم توريد نحو 90 الف طن من محافظة الدقهلية واكثر من 70 الف طن بمحافظة الوادي الجديد ونحو 50الف طن من محافظة كفر الشيخ وما يزيد عن 40 الف طن بمحافظة المنيا و20 الف طن من محافظة بني سويف و25 الف طن من محافظة القليوبية ونخو 35 الف طن من محافظة البحيره و 15 الف طن من محافظة اسيوط و 3 الاف طن من الإسكندرية و6 آلاف طن من محافظة سوهاج

وتابع نقيب الفلاحين ان توريد الاقماح ما زال في بدايته وسيستمر التوريد حتي منتصف شهر أغسطس المقبل وان المساحه التي حصدت وتم درسها حتي الان لا تزيد عن 25% من إجمالي المساحه المنزرعه من الاقماح هذا الموسم متوقعا توريد أكثر من 3.5 مليون طن من الاقماح للحكومة هذا الموسم

وأضاف أن اهم اسباب اقبال المزارعين علي توريد الاقماح للحكومة رغم ان التوريد اختياريا هو السعر المجزي الذي حدد من الحكومه لاستلام الاقماح والذي وصل ل2000 جنيه لأردب القمح ذو درجة النظافه 23.5 قيراط

ثم القرارات الحكوميه المنظمه والتي تحظر نقل القمح المحلي من مكان لاخر الا بعد الحصول علي تصريح من مدرية التموين المختصة بالمحافظه وتمنع استخدام الاقماح في صناعة الأعلاف وكذلك الالتزام بصرف مستحقات المزارعين في غضون 48 ساعه من وقت التوريد وكذا تسهيل إجراءات التوريد بزبادة نقاط تجميع الاقماح بالقرب من اماكن الانتاج وتذليل العقبات امام الموردين