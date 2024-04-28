المخرجة ماجي مرجان: رسائل الشيخ دراز حكاية يجب أن تروى

حصد الفيلم الوثائقي المصري رسائل الشيخ دراز للمخرجة ماجي مرجان جائزتين في في مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي استضاف العرض العالمي الأول للفيلم.

وفي حفل ختام المهرجان أُعلن عن فوز رسائل الشيخ دراز بجائزة رشيدة عبد السلام (جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الطويلة)، وجائزة الاتحاد الأوروبي لأحسن فيلم يورومتوسطييتناول قضايا المرأة في مسابقة اليورورمتوسطي، بالمناصفة مع فيلم بنات ألفة للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

يدور الفيلم حول الشيخ محمد عبدالله دراز، بعد عقود من وفاته، تتتبع حفيدة محمد عبدالله دراز حياته وإرثه. من خلال رسائله المكتوبة بخط اليد، ومذكراته، وذكريات أفراد عائلته، تجمع نهى الخولي حياة جدهاالأكبر، محمد عبدالله دراز، عالم أزهري، وأب محب، وداعم لأولاده وبناتهفي التعليم والحياة ومساوي بينهم قبل أزمنة الاهتمام بالمرأة وحقوقهابعقود كثيرة، و مؤيد متحمس للأخلاق الإسلامية المتجذرة في الحبوالتسامح. تبدأ الرحلة من قريته الأصلية محلة دياي، حيث تتواصل أربعة أجيال منعائلة دراز مع جذورهم؛ إلى باريس، حيث يستذكر ابنا محمد دراز، محسن وسامي، طفولتهما في فرنسا التي مزقتها الحرب وإخلاص والدهما لعائلته وعمله.

على طول الطريق، يروي العلماء والخبراء والغرباء تأثير كتاباته وخطبه الإذاعية على علاقتهم بالإيمان - مما أدى إلى إحياء رث اندثر تحت وطأة التقشف الديني المتزايد. وتقول ماجي مرجان عن رحلة صناعة الفيلم "طلبت مني صديقتي نهى الخولي أن آتي إليها ذات يوم.

جلسنا إلى طاولة مطبخها وأرتني بعض الصور القديمة لأجدادها بالإضافة إلى رسائل قديمة كتبتها بنات الشيخدراز له. الصور والرسائل، وكذلك قصص نهى والكتاب الذي أعطتني إياه السيدة سامية عن جدها الشيخ دراز، جذبني إلى حياة تستحق التذكّر وحكاية يجب أن تروى. كان دراز جزءً من مصر التي لم أعرفها قط. تذكرني عائلته بالمكان الذي أتينا منه، وربما يؤثر وجودهم على مستقبلنا". في الفيلم يوضح محسن دراز أنهم تعلموا من أسلوب حياة والدهم مثلماتعلموا من تعاليمه وكتاباته. ويضيف الكاتب والمفكر إبراهيم عيسى أنالإرث البشري الذي تركه د. محمد عبدالله دراز لا يقل أهمية عن كتاباته العلمية.

ومن ضمن أولاد د. محمد عبد الله دراز الراحل السفير فتحي دراز، والراحل د. سعيد دراز أستاذ الجراحة في كلية الطب جامعة عينشمس والأستاذ سامي دراز الذي عمل في الأمم المتحدة في جنيف، وحفيدته السفيرة ندى دراز، القنصل العام المصري بشيكاغو في الولايات المتحدة. الفيلم من إخراج وكتابة ماجي مرجان ويشاركها الكتابة تغريدالعصفوري ومونتاج أمجد شفيق وتامر عبدالله، ومدير تصوير عماد نبيل، وموسيقى خالد الكمار، وقام بالأداء الصوتي الممثل صدقي صخر، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات فيجميع أنحاء العالم.