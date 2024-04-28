رئيس مياه أسيوط يتابع تنفيذ معالجة الحمأه المشروع الأول من نوعه

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، إجتماعا برئاسة المهندس على عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

جاء ذلك بحضور عدد من مهندسي ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول اللقاء مناقشة ومتابعة إجراءات التخلص الآمن من الحمأة طبقا الكود المصري لنظم إدارة الحمأة الخاص بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستمرار فى متابعة إجراءات تجهيز موقع لتشفيف معالجه الحمأه قبل تداولها للتأكيد على التداول الأمن للحمأة موضحاً ضرورة التنسيق مع الهيئة القومية لتوفير مساحة أرض ملائمة لتنفيذ مشروع تشوين ومعالجة الحمأة والذى يعد الأول من نوعه بمحافظة أسيوط مشيراً إلى أن هذا يأتي فى ضوء حرص الشركة علي الالتزام بالتشريعات والقوانيين المعنية وإيمانا بدورها تجاه المحافظه على البيئة وللتأكيد على عدم تسرب أي مخالفات للمناطق المجاورة حفاظاً على سلامة المواطنين.