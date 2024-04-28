2500 مريض يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بقرية الخطارة

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الخطارة بمركز ومدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ولدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.



وضمت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها.

وخلال أعمال القافلة، تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٤٩٩ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، واستكمالاً للطفرة الصحية التي تشهدها محافظة الشرقية في الآونة الأخيرة، تم التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة بمستشفى أبو كبير المركزي، لخدمة أبنائنا وبناتنا الأطفال من مرضى الكلى بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الوحدة الجديدة بمستشفى أبوكبير المركزي تم تجهيزها بعدد ٥ ماكينات غسيل كلوي تعمل بنظام HDF، وجهاز صدمات وجهاز أشعة تليفزيونية وجهاز رسم قلب، وعدد ٣ مونيتور، بتكلفة تقديرية أكثر من ٥ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة، وجزء بالتعاون مع المجتمع المدني.

وتعد الوحدة الجديدة؛ الأولى لكلى الأطفال بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، لافتاً إلى أنه تم تشغيل الوحدة تجريبياً تحت إشراف الدكتور محمد عبدالسلام أستاذ أمراض كلى الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة سارة إبراهيم مديرة إدارة الكلى بالمديرية، والدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى، وتم إجراء غسيل كلوي لعدد ٤ أطفال، وذلك بعد توفير القوى البشرية اللازمة للعمل، وتدريب الفرق الطبية على التعامل مع الماكينات والأجهزة الطبية الموجودة بالوحدة، منهم ٤ أطباء أطفال وعدد ٣ ممرضات تم تدريبهم لمدة شهرين بمستشفى المنصورة الجامعي تحت إشراف الدكتور أيمن حماد رئيس أقسام الأطفال بمستشفى جامعة المنصورة.