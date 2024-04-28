صحة الدقهلية تراجع وثائق الاشهاد الخاصه بخلو مصر من مرض الحصبة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، عقد اجتماع لمراجعه وثائق الاشهاد الخاصه بنظام الترصد والحمى والطفح الجلدي لتجديد الشهادة الدولية بخلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

جاء ذلك بحضور الدكتوره عبير عبد الغني وكيل المديريه للطب الوقائي والدكتوره لمياء سلامه مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية ومديري الادارات الصحيه بالدقهلية و مسئولي فرق الوقائي بالادارات ومحمد جمعه و احمد فرحات من فريق الاشراف بالوزارة .

وأكد وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، أنه من المقرر استمرار التدريبات الخاصة بفرق الوقائى اعتباراً من اليوم وحتى 20 مايو المقبل والتى توزع الأدوار والمسؤوليات للعاملين من الفريق الوقائي على مستوى المديرية والإدارات التابعة لها مع توزيع الإدارات والوحدات التابعة على الفريق الوقائي ووضع جدول الإشراف وإرسال نسخة للبرنامج الموسع للتطعيمات بالتنسيق مع المشرف المركزي للمحافظة.

ولفت وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، إلى أنه تم وضع خطة العمل للمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها بالتعاون مع مسئول ترصد الحمى والطفح الجلدي ومسئول التطعيمات، فضلا عن وضع خطة زمنية للعمل ومتابعة إنجاز جميع الأنشطة في الوقت المناسب بحسب الخطة الموضوعة.