أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد بالمزرعة والأسواق

أسعار البيض اليوم.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية والمزرعة وتاجر الجملة، استقرارًا، مع بداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 145 جنيهًا.

وبدورها تواصل بوابة أسواق للمعلومات، تقديم كافة التفاصيل اليومية عن أسعار البيض اليوم إذ شهدت حالة من الاستقرار، جملة وفي السوق المحلي ومنافذ البيع الحكومية وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 145 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تستجد على أسعار السلع بشكل عام، لاسيما أسعار الدواجن والبيض، للوقوف على اخر التطورات التي تطرأ على اسعارها، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار البيض الويوم الاحد في الاسواق

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض الأحد وصل 145 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر الأحد لنحو 147 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 160 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر البيض اليوم «الأبيض والأحمر والبلدي» بالمزرعة، لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.