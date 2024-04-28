سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد في الأسواق

سعر طن الذرة الصفراء.. شهد سعر الذرة الصفراء بمختلف أنواعها خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية وعند تاجر الجملة، استقرارًا فس عر الاردب، حيث زاد البحث خلال الأيام الماضية عن سعر طن الذرة الصفراء، كما ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 12,400 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الاساسية في مصر لانة يدخل في الكثير من الصناعات مثل صناعة الاعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع سعر اللحوم و الدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم، وسجل سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,300 جنيه.

وهبط سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث ثبت الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، حرصًا من الوفد على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية وارتفاع وانخفاض الأسعار الذي باتت غير مستقر هذه الأيام مع ارتفاع وانخفاض أسعار العملة الأمريكية والاضطرابات الذي شهدها الاقتصاد العالمي، مما يؤثر هذا على أسعار السلع المصرية، وتحرص الوفد على تقديم اسعار الذرة الصفراء اليوم الاحد، والتي جاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الاحد عند التاجر

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,400 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 12,400 جنيه.

الذرة الأوكراني

وسجل سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,300 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

تاريخ العقود الاجلة الامريكية منذ شهر

تاريخ اخر سعر سعر الفتح عالي منخفض الحجم التغير %

03‏/04‏/2024 428.38 428.40 428.62 426.25 +0.44%

02‏/04‏/2024 426.50 435.75 436.75 424.50 235.50K -2.07%

01‏/04‏/2024 435.50 441.75 442.00 432.25 200.47K -1.53%

29‏/03‏/2024 442.25 442.25 442.25 442.25 +0.06%

28‏/03‏/2024 442.00 426.75 448.00 426.00 360.09K +3.57%

27‏/03‏/2024 426.75 432.00 432.25 426.25 165.19K -1.33%

26‏/03‏/2024 432.50 437.25 440.75 432.00 155.31K -1.20%

25‏/03‏/2024 437.75 439.00 441.25 437.00 118.61K -0.34%

22‏/03‏/2024 439.25 440.25 441.50 436.00 132.90K -0.34%

21‏/03‏/2024 440.75 439.00 445.75 437.50 158.79K +0.40%

20‏/03‏/2024 439.00 439.00 439.50 435.50 131.97K -0.11%

19‏/03‏/2024 439.50 436.50 440.00 435.00 115.12K +0.80%

18‏/03‏/2024 436.00 437.00 440.50 434.00 121.82K -0.17%

15‏/03‏/2024 436.75 433.75 440.00 431.75 140.24K +3.37%

14‏/03‏/2024 422.50 426.00 426.00 423.00 0.05K -0.94%

13‏/03‏/2024 426.50 430.00 432.50 430.00 0.08K -0.58%

12‏/03‏/2024 429.00 425.00 435.00 424.75 0.53K +0.18%

11‏/03‏/2024 428.25 421.75 428.50 419.75 0.62K +0.47%

08‏/03‏/2024 426.25 424.25 426.50 420.50 0.76K +0.06%

07‏/03‏/2024 426.00 418.25 427.50 418.25 1.65K +1.91%

06‏/03‏/2024 418.00 413.25 416.25 412.00 2.54K +1.09%

05‏/03‏/2024 413.50 417.25 418.00 412.50 1.54K -0.96%

04‏/03‏/2024 417.50 412.00 420.75 412.00 2.21K +1.27%